Box in Piazza Cavour, aperto il cantiere: si cercano gli ordigni bellici

E’ stato ufficialmente aperto il cantiere per la realizzazione dei box interrati in Piazza Covour, sul lungomare Trieste di Salerno. In particolare, sono iniziati i lavori per rilevare l’eventuale presenza di ordigni bellici prima di procedere con le gru.

La tempistica

In circa 3 anni, i lavori dovrebbero essere ultimati: un'opera importante che farebbe fronte alla carenza delle aree di sosta nei luoghi della movida che, dopo la pandemia, potrà tornare a popolare il centro cittadino.

Le foto sono di Antonio Capuano

Gallery