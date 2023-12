Bracigliano, gli auguri alla comunità del gruppo "Radici"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Con consapevolezza, impegno e spirito di condivisione, affacciati dalla finestra di fronte, quella dell’opposizione, ma con sguardo costruttivamente critico rivolto verso i bisogni della comunità, perché noi ci siamo stati, ci siamo e ci saremo ancora. Con questo pensiero e animati da questi buoni intenti, il Gruppo Consiliare “Radici” di Bracigliano, col suo capogruppo Franco Angrisani e i Consiglieri Antonio Rescigno, Domenico Moccia e Anna Campanella, intende salutare il 2023, proiettandosi con decisione e forte senso di responsabilità istituzionale nel nuovo anno. “Quello appena trascorso – hanno detto i Consiglieri di “Radici” – dal punto di vista delle attività istituzionali è stato un anno sicuramente segnato dalle difficoltà derivanti dall’ormai improvvida e consolidata congiuntura economica, che ha reso complicato il cammino verso un futuro quanto mai incerto e per alcuni aspetti, dai più, temuto”. “Tuttavia – spiegano ancora i Consiglieri di “Radici” - il nostro ruolo di amministratori locali ci impone di essere propositivi, lungimiranti e, per la posizione che occupiamo, severi ma giusti, nel senso di esprimere suggerimenti che possano andare a rafforzare le certezze per il benessere della nostra Comunità. E’ in questo modo che vogliamo salutare il 2023, catapultandoci nel 2024 con una rinnovata speranza e sicuri di un impegno e un ascolto che metteremo sempre in campo per i nostri concittadini. Buona fine e Felice inizio di anno nuovo”. Il Gruppo “Radici” rinnova gli Auguri di Buone Feste a tutta la Comunità di Bracigliano.