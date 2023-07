Il gruppo di opposizione "Radici" denuncia lo stato in cui versa l'area esterna al cimitero di Bracigliano. Lo spazio in questione risulta essere invaso dai rifiuti nonostante le numersoe segnalazioni inviate al Comune. Di qui la denuncia dei consiglieri Franco Angrisani, Antonio Rescigno, Domenico Moccia e Anna Campanella.

La denuncia

Nella parte esterna del cimitero si registra la presenza di materassi, cassette in plastica della frutta, cartonato, pneumatici di veicoli, giocattoli in disuso ed altri materiali. “Ancora una volta – affermano i consiglieri di opposizione del gruppo “Radici” – sono state disattese le raccomandazioni ed esortazioni rivolte ai componenti della maggioranza affinchè si procedesse ad una seria bonifica della suddetta area ed alla conseguente rimozione e trasporto altrove dei segnalati rifiuti. Anche in questa sede si sollecita l’installazione di un sistema di videosorveglianza a presidio dell’area esterna del Cimitero Comunale, nonché si esorta la maggioranza a provvedere alla rimozione dei detti rifiuti”.