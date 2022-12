Giù nel dirupo con l'auto, morì la madre: patteggia la pena

Finì con l'auto in un dirupo, il bilancio fu drammatico, in ragione del decesso sul colpo della madre. Ha patteggiato 2 anni e 2 mesi, per omicidio stradale, un ragazzo che nel 2020 finì fuori strada, tra Siano e Bracigliano. Il ragazzo guidava in direzione Siano quando in una curva sbandò, finendo prima contro un cancello e poi nel burrone.

L'indagine

Sul posto intervennero in rapida successione diverse ambulanze, un elicottero, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. L'auto fu poi recuperata, con all'interno ancora le due persone. A perdere la vita una donna di 43 anni, di Castel San Giorgio. L'altra persona invece, il figlio, fu trasferito all'ospedale Ruggi di Salerno. Le sue condizioni migliorarono poi con il tempo, pur se critiche in fase iniziale. La Procura di Nocera, grazie ad una perizia, ricostruì al dettaglio la dinamica del sinistro - anche per via di alcune testimonianze - riconducendo l'incidente ad un gesto volontario del ragazzo.