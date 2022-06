Bracigliano, dissesto idrogeologico: progetto da sei milioni

Pubblicato il bando per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in località Tavolara, sul territorio comunale di Bracigliano.

Il progetto

Un progetto del valore di 6 milioni 588mila euro che servirà a mettere in sicurezza un'area sono state riscontrate molteplici criticità. A salutare con favore il progetto il neo sindaco, Gianni Iuliano, che si è complimentato con la precedente amministrazione per il lavoro svolto: "È un’opera di una importanza fondamentale" sottolinea Iuliano, che aggiunge: "La sua realizzazione permetterà di migliorare le condizioni di sicurezza degli abitanti di Bracigliano”. Le ditte che hanno intenzione di partecipare al bando hanno tempo fino alle ore 12 dell'11 luglio per presentare domanda. Una volta affidato l'appalto, la ditta si impegnerà ad eseguire tutte le prestazioni in 818 giorni (due anni e due mesi circa), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.