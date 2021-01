Bracigliano, spaccio quotidiano di coca in strada: 46enne nei guai

Rischia il processo dopo la richiesta di giudizio immediato presentata dalla Procura nocerina P.L. , 46enne di Bracigliano sotto accusa per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, con relative cessioni di svariate dosi, con ricostruzioni d’accusa commesse a più riprese e porto di arma bianca, come un coltello con una lama lunga 6,5 centimetri e lunghezza totale di 16 centimetri.

L'indagine

I fatti contestati risalgono al 14 luglio scorso, quando l'uomo fu fermato e controllato a Bracigliano dai carabinieri. Nello specifico, fu notato mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente tipo cocaina, ricevendo venti euro, ad un cliente assuntore, e poi individuato in un’altra analoga circostanza, con cessione e scambio droga-denaro. Dalla documentazione dell’episodio venne fuori l’ulteriore detenzione di un pallino di cocaina, conservato per lo spaccio: dai singoli momenti di accertamento, gli investigatori hanno ricostruito una svariata serie di cessioni, in più momenti, compresi tra il giugno e il luglio scorsi, con cessioni plurime di cocaina, in particolare ricevendo 20 euro di volta in volta. La perquisizione confermò le ipotesi, con il ritrovamento di un coltello, individuato quale arma impropria