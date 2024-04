Evade dai domiciliari e va alla Cittadella Giudiziaria: "Voglio parlare col magistrato", fermato un 27enne

Momenti di tensione, nei giorni scorsi, a Salerno, dove un ragazzo di 27 anni anni è entrato di pomeriggio all’interno della Cittadella Giudiziaria (livello 0 edifico A) per chiedere di essere ricevuto da un magistrato. Visto l’orario, è stato inviato ovviamente ad uscire, ma il giovane si è subito rifiutato e, invece di andare via, si è seduto su una sedia facendo intendere di non volersene andare.

Il caso

A quel punto, è intervenuto sul posto un agente della vigilanza Europolice insieme ad un carabiniere, i quali lo hanno subito individuato e che apparentemente sembrava in stato confusionale. I due gli hanno chiesto cosa faceva all’interno della Cittadella Giudiziaria e il ragazzo, in modo un pò sconnesso, ha risposto nuovamente che il suo intento era quello di parlare con un magistrato della Sorveglianza. Il 32enne era sprovvisto di documenti identificativi ma, dalle informazioni ricevute da una guardia particolare giurata presente in loco, è emerso che era residente a Pagani ma domiciliato a Salerno. E così, da ulteriori accertamenti, è stato riscontrato che il 27enne era sottoposto agli arresti domiciliari. Sul posto sono giunti altri i carabinieri che, intorno alle 20.15 circa, sono riusciti a portarlo via e a condurlo nuovamente presso la sua abitazione.