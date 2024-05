Bracigliano, il Gruppo Radici: "L'appello contro il deturpamento e il degrado"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Con l’imminente avvento della stagione estiva si ripropone il tema delle escursioni, gite fuori porta e attività ludiche (trekking, passeggiate in montagna, pic-nic ecc). E’ indubbio che lo scenario naturale che offre il territorio di Bracigliano sia un prezioso patrimonio da preservare e valorizzare nell’ambito più generale di un’offerta promozionale turistica ad ampio respiro che coinvolga soggetti pubblici e privati. In questo contesto, un esempio su tutti è fornito dalla presenza del Monte Ariella, dove è situata la statua di San Francesco d’Assisi che guarda e custodisce dall’alto l’intera Comunità di Bracigliano. A tal proposito il Gruppo di opposizione “Radici” lancia un monito concernente la necessità di mettere in campo ogni utile attività ad opera dei soggetti preposti volta a tutelare e difendere questo splendido territorio da eventuali azioni di deturpamento e degrado, che possano compromettere l’immagine e l’integrità del territorio.

“Siamo convinti – dichiarano i Consiglieri del Gruppo “Radici” - che sia un dovere inderogabile dell’amministrazione gerente approntare tutte le attività di prevenzione e controllo atte a scongiurare ogni vile “aggressione” al nostro territorio, eventualmente posta in essere da incivili avventori. Per quanto ci riguarda, anche noi oppositori vigileremo e sensibilizzeremo l’opinione pubblica nel porre in essere atteggiamenti costruttivi e riqualificativi idonei alla salvaguardia dell’ambiente”. Il Gruppo “Radici” auspica che, contrariamente a quanto avvenuto nel recente passato (aree adibite a pic nic fatte oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti), possa prevalere nei cittadini il senso civico e si alimenti il desiderio di contribuire alla salvaguardia dell’integrità del territorio, fondamentale preludio alla promozione turistica e paesaggistica delle aree naturali di Bracigliano.