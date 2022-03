Bracigliano, inaugurati i lavori per la viabilità verso la linea ferroviaria e autostradale

Inaugurati, oggi pomeriggio, in Piazza Tuoro a Bracigliano, i lavori per la viabilità verso la linea autostradale e ferroviaria con conseguente miglioramento delle condizioni di funzionalità e sicurezza nei territori dei Comuni di Bracigliano, Siano e Castel San Giorgio. Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato: il sindaco di Bracigliano Antonio Rescigno, il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara, il sindaco di Siano Giorgio Marchese, il dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno Domenico Ranesi, il consigliere regionale, ma anche presidente della IV Commissione Consiliare permanente della Regione Campania che si occupa di Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti Luca Cascone. Unico assente giustificato il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, rappresentato per l’occasione dal funzionario Ranesi.

I commenti

“Un intervento che nasce alcuni anni addietro - spiega il sindaco Rescigno - grazie alla sinergia tra i Comuni di Bracigliano, Castel S. Giorgio e Siano, con il Comune di Bracigliano capofila, ammesso a un finanziamento regionale per un importo di 3 milioni di euro. L’opera, nello specifico, riguarda la messa in sicurezza di circa 14 chilometri di strade interessate al rifacimento della pavimentazione in asfalto, la realizzazione di rotatorie, installazione della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale orizzontale e verticale su tutti i tratti interessati. Ancora una volta sento il dovere di ringraziare l’Ufficio Tecnico Comunale, la Provincia e la Regione Campania, ciascuno dei quali, con le proprie competenze ha reso possibile l’avvio di questi lavori che si dovranno portare solo a compimento. Un sentito ringraziamento va rivolto anche alla ditta Iennaco aggiudicataria dei lavori”. “E’ un giorno importante – sottolinea il sindaco di Castel S. Giorgio Lanzara – l’opera, i cui lavori sono stati avviati, rappresenta un importante intervento di messa in sicurezza e di raccordo con le aree interne dei nostri territori, che permetterà anche un collegamento più rapido con la nostra stazione ferroviaria di Castel S. Giorgio”. “Un’opera strategica – rimarca il Sindaco di Siano Marchese – che consentirà anche uno sviluppo in termini economici grazie ai collegamenti più rapidi tra i vari territori che permetteranno di ridurre i tempi di percorrenza”. “Il progetto avviato – spiega il funzionario della Provincia Ranesi – è stato realizzato grazie alla sinergia tra enti, nello specifico Comune, Provincia e Regione. Un progetto che ha tempi di realizzazione certi, un finanziamento sicuro e soprattutto la definizione della messa in sicurezza delle strade di collegamento con tempi di percorrenza ridotti tra un territorio e l’altro”.