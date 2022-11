Bracigliano, iniziati lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nel vallone Piesco

Il gruppo di opposizione “Radici” di Bracigliano, composto da Franco Angrisani, Antonio Rescigno, Anna Campanella e Domenico Moccia, annuncia che sono iniziati i lavori del secondo tratto inerenti la mitigazione del rischio idrogeologico del Vallone Piesco (Danise).

Il cantiere

Il costo dei lavori del primo e secondo lotto, deliberati dalla precedente amministrazione guidata dall’ex sindaco Antonio Rescigno, ammonta a circa 1.500.000.00 euro, derivanti da un finanziamento proveniente dal Governo Centrale ed ottenuto attraverso apposite attività istituzionali poste in essere dalla Giunta Comunale nel marzo del 2021. Questi lavori, che interessano il secondo tratto del progetto esecutivo, seguono quelli già iniziati da circa quattro mesi relativi al primo lotto che interessa la porzione di vallone che parte da località Ponte Moccia. Questo secondo intervento proseguirà la messa in sicurezza della zona interessata fino a giungere al ponte sottostante il Monte Piesco.

Il commento

“Anche in questa circostanza – sostengono compatti i consiglieri del Gruppo “Radici” – possiamo annunciare, con soddisfazione, l’attuazione di un intervento frutto del lavoro messo in atto dalla precedente Amministrazione Comunale. Sentiamo il dovere di ringraziare l’Ufficio Tecnico Comunale coordinato dall’architetto Paola Giannattasio, che ha espletato tutte attività necessarie per consentire l’inizio di questi lavori”. Restano ora da appaltare solo i lavori relativi al terzo lotto per un importo complessivo di circa 1 milione di euro al fine di completare l’intera opera di mitigazione del rischio idrogeologico già programmata.