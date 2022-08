Bracigliano, aperte le iscrizioni per le attività ludico-ricreative

Anche quest’anno, il Comune di Bracigliano, organizza i centri estivi gratuiti per minori presso la suggestiva struttura dello storico Palazzo De Simone. Le attività, rivolte a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni, si svolgeranno a partire da martedì 30 agosto per concludersi il giorno 11 settembre, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12.30.

Il commento

“Siamo lieti – ha detto il sindaco di Bracigliano Gianni Iuliano – di comunicare alla cittadinanza l’avvio delle attività ludico-ricreative rivolte ai minori che risiedono sul nostro territorio comunale. Le stesse si svolgeranno nella splendida cornice di Palazzo De Simone, che accoglierà i nostri bambini e ragazzi impegnati in attività di aggregazione sociale attraverso momenti ludici e di apprendimento. Un’attività costruttiva per prepararli al meglio per l’imminente inizio dell’anno scolastico”.

Le informazioni

Gli incontri ludico-ricreativi prevedono il rinforzo delle abilità di base, l’apertura dell’anno scolastico, eventuale supporto allo svolgimento dei compiti assegnati per le vacanze, educazione ambientale, scrittura creativa, attività di riciclo. Le famiglie interessate possono iscrivere i propri figli compilando un apposito modulo, oppure sottoscriverlo nella stessa giornata di martedì 30 agosto all’atto dell’accompagnamento dei figli. La domanda è scaricabile dall’home page del sito istituzionale del Comune di Bracigliano www.comune.bracigliano.sa.it. Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici comunali competenti.