Bracigliano sicura: completato l'intervento su diverse strade

Le strade di Bracigliano rinnovano il loro look con una serie di interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale, che sta interessando numerose arterie di collegamento viario che attraversano l’intero territorio comunale. Un lavoro dell’importo di circa 90mila euro con fondi a carico della Regione Campania a carico della Cassa Depositi e Prestiti. I lavori di pavimentazione e di posa dell’asfalto sono stati completati lungo le seguenti strade: Via Risorgimento, Via Resistenza, Via G. Garibaldi, Via Padre Sinforiano, Via G. Verdi, Terza Traversa C. Del Prete, Via A. Manzoni, Via E. Toti.

“Si tratta – ha specificato il Sindaco di Bracigliano, Antonio Rescigno – di un fondamentale intervento di messa in sicurezza delle arterie stradali mediante la realizzazione del nuovo manto stradale, precedentemente rovinato dall’usura del tempo. Sono state asfaltate diverse arterie di collegamento viario per consegnare alla cittadinanza strade più sicure allo scopo di favorire un transito veicolare e pedonale maggiormente tutelato”. “La sicurezza – ha poi concluso il Primo Cittadino – rappresenta la priorità della nostra agenda di governo. Una sicurezza che deve essere posta in essere a 360 gradi, sia sul piano urbanistico, che su quello infrastrutturale ed edilizio per garantire ai cittadini la fornitura di beni e servizi tali da potersi riflettere in un miglioramento generale delle condizioni di vivibilità del territorio di riferimento”.

I lavori di manutenzione straordinaria delle strade proseguiranno anche nei prossimi giorni con la pavimentazione e la posa in asfalto di altre arterie di collegamento.