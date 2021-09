Bracigliano, terminati i lavori di adeguamento sismico della scuola “Filzi”

Completati i lavori di manutenzione straordinaria alla scuola media “Filzi” di Bracigliano, sottoposta ad interventi di adeguamento sismico per garantire una maggiore sicurezza strutturale dell’edificio per studenti e personale docente e tecnico amministrativo. L’inaugurazione ufficiale del plesso avverrà il prossimo 24 settembre, anche se gli studenti hanno iniziato l’anno scolastico mercoledì 15 settembre, accedendo regolarmente all’interno delle aule che ospitano le varie classi.

I lavori

Lo scorso mese di maggio, presso la scuola “Filzi” sono anche iniziati i lavori di di manutenzione straordinaria della palestra, affidati attraverso la piattaforma Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) alla ditta aggiudicataria per un importo pari ad euro 33.677,48 che ha presentato l’offerta economica più vantaggiosa. Soddisfazione, per questo intervento, è stata mostrata da tutto il mondo scolastico, che grazie al finanziamento di questa opera, potrà ottenere la ristrutturazione di uno spazio fondamentale per la pratica dello sport in totale sicurezza.

Il commento

“La priorità – ha spiegato il sindaco Antonio Rescigno – è rivolta alla sicurezza degli edifici scolastici, che si traduce in una maggiore tutela per studenti e personale docente e tecnico-amministrativo. Gli ultimi interventi di adeguamento sismico e strutturale eseguiti alla scuola media “Filzi” sono orientati proprio nella direzione di una sicurezza strutturale adeguata con l’intento di consegnare a coloro che frequentano questo plesso scolastico un edificio all’avanguardia”.