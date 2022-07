Bracigliano, manutenzione scuola "Manzi": approvato il progetto esecutivo

Via libera della giunta di Bracigliano al progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola "Manzi" di via Nazario Sauro. Finanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione per 41mila euro, l'intervento comincerà entro il mese di settembre con l’obiettivo di recuperare la struttra.

L'intervento del sindaco

“Innanzitutto – ha sottolineato il indaco Gianni Iuliano – mi preme ringraziare l’ufficio tecnico comunale che ha elaborato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della scuola “Manzi”. L’edilizia scolastica rientra tra le priorità di questa Amministrazione per garantire la massima sicurezza di alunni e personale docente che vi presta servizio Nel caso di specie, l’intervento alla scuola “Manzi”, considerate le condizioni in cui versa la struttura, ha rivestito il carattere dell’urgenza per la sicurezza dell’incolumità pubblica, ma principalmente per rendere la struttura usufruibile per la comunità scolastica. A breve, dunque, verrà indetta la gara per l’aggiudicazione dell’affidamento di incarico dei lavori, cui seguirà la fattiva realizzazione degli stessi".