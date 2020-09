Bracigliano, ripristinato il pozzo in località Masseria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Ripristinato il pozzo in località Masseria a Bracigliano. A renderlo noto è il Sindaco Antonio Rescigno, che comunica alla cittadinanza la possibilità di utilizzare l’acqua del pozzo per usi “non potabili”, tra cui quello agricolo per consentire irrigazione dei campi.

Il Primo cittadino, considerata la carenza idrica, dovuta da una stagione estiva particolarmente calda che ha ridotto in maniera considerevole le risorse di acqua potabile che vengono erogate ai privati dalle società autorizzate alla gestione delle stesse, ha invitato i cittadini a utilizzare l’acqua del ripristinato pozzo per usi differenti, in particolare l’irrigazione dei terreni agricoli destinati a varie coltivazioni.

“I preposti Uffici – ha spiegato il Primo Cittadino – a seguito di apposite valutazioni scaturite dall’eccezionalità di una stagione che ha determinato una riduzione delle risorse idriche, hanno ritenuto opportuno far eseguire un intervento di ripristino del pozzo in località Masseria. In qualità di Sindaco del territorio di riferimento, ho sollecitato la realizzazione dei lavori di ripristino di questa fonte di approvvigionamento idrico al fine di renderlo disponibile per gli consentiti, diverso da quello potabile”.

Attualmente, quindi, il pozzo in località Masseria risulta funzionale e chiunque, nei limiti del consentito, può utilizzate l’acqua per le operazioni indicate, con l’ulteriore raccomandazione di evitare sprechi. Il Primo Cittadino, in ultimo, ha ringraziato gli addetti ai lavori, che in tempi celeri, hanno provveduto al ripristino del pozzo. Notizia questa accolta con favore da parte della cittadinanza.