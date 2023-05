Va a raccogliere gli asparagi, poi sparisce nel nulla: trovato morto Salvatore Amabile

E’ stato ritrovato senza vita, nel pomeriggio di oggi, Salvatore Amabile a Bracigliano. Il cadavere dell’uomo, scomparso ieri mattina (18 maggio) dopo essere uscito di casa per andare a raccogliere gli asparagi, è stato rinvenuto lungo la strada tra i comuni di Bracigliano e Siano. Ancora non è chiara quale sia la causa della morte, ma non si esclude il malore improvviso.

Il dolore

Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili urbani, che si erano prontamente attivati nelle ricerce insieme alla protezione civile. Dolore nella piccola comunità di Bracigliano, dove in tanti si stanno stringendo al dolore dei genitori e della famiglia.