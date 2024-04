Spari dopo un litigio, 18enne finisce ai domiciliari per minaccia aggravata

Finisce ai domicliari il 18enne protagonista di una sparatoria a Bracigliano, lo scorso weekend, contro una coppia di coniugi. Il ragazzo si è visto derubricare l'accusa di tentato omicidio in minaccia ma è anche accusato di porto d'arma e detenzione di droga (da una perquisizione i carabinieri avevano trovato circa 150 grammi di stupefacente, tra cocaina, hashish e crack). Il giovane ha dunque lasciato il carcere, dopo la convalida del Gip, al quale ha fornito la sua versione dei fatti. Dopo aver sparato, secondo indagini, era finito con l'auto contro un palo della pubblica illuminazione.

Il minore

E' finito invece in comunità il minorenne, di 17 anni, in compagnia dell'indagato, che nel riporre la pistola si era accidentalmente ferito ad una gamba. I due ragazzi avrebbero discusso con l'uomo per motivi di viabilità, fuori ad un bar. Poi l'arrivo sotto casa e le minacce. Le indagini proseguono per ricostruire al meglio la dinamica dei fatti