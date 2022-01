Litigano per un parcheggio, aggrediscono vicino di casa: in 4 a giudizio

Saranno i giudici del Tribunale di Nocera Inferiore a decidere le responsabilità di quattro persone sottoposte a processo per accuse di lesioni e stalking, a vario titolo, sotto accusa per episodi di aggressioni e minacce nei confronti di un altro soggetto.

Le accuse

In particolare, con la fine del processo prevista per fine mese, riguarda quattro persone di Bracigliano. I fatti risalgono al 2014. Stando alle accuse, i quattro scatenarono un putiferio partendo da una questione di parcheggio. La vittima, un vicino di casa, aveva sistemato la vettura nei pressi di un passo carrabile, per fare manovra con il trattore. Secondo la stessa vittima, un pensionato di 78 anni, quel contrassegno era falso, situato di fronte alla cantina: «non ho voluto spostare l’auto», riferì la vittima in sede di denuncia, scatenando le reazioni. «Mi invitarono a spostare la macchina e io mi rifiutai più volte, allora uno degli imputati mi graffiò il volto, togliendomi gli occhiali da vista. L’ho allontanato e lo stesso dal trattore ha prelevato un paio di forbici con il manico rosso, e nel tentativo di colpirmi ho schivato il colpo ma lo stesso è riuscito a raggiungermi al volto provocandomi un graffio». Le stesse forbici finirono sotto sequestro nel corso delle indagini, mostrate alla vittima e riconosciute: nel corso del pandemonio legato alla vicenda di vicinato, la moglie della vittima fu colta da malore e trasportata in ospedale, mentre la vittima su successivamente minacciata da altri due soggetti. «Uno mi strattonò per la giacca minacciandomi». Le contestazioni riguardano, a vario titolo, i quattro di Bracigliano, che rispondono per lesioni e stalking. La sentenza è attesa per la fine di questo mese.