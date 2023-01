Bretella Eboli-Agropoli: il consiglio comunale ebolitano vota contro

Il consiglio comunale di Eboli ha votato contro il progetto di fattibilità tecnica economica denominato “Collegamento stradale veloce tra l'autostrada A2 del Mediterraneo e la variante alla statale 18 ad Agropoli” per “l’elevato impatto negativo ambientale ed economico che produce ed il concreto rischio di non assolvere agli obiettivi alla base della sua previsione”. Diciotto i voti contrari, tre invece quelli a favore espressi dal Pd.

La battaglia politica

L’assise municipale, inoltre, ha deciso di rappresentare tale contrarietà “in sede di Dibattito Pubblico ponendo in essere ogni azione che contempli soluzioni alternative alle criticità della strada statale 18, basate sul miglioramento della viabilità esistente ed, in particolare : rivisitazione della stessa SS 18 ; completamento verso il Comune di Capaccio e riclassificazione della strada provinciale Aversana; riqualificazione strada litoranea n.175 ; ammodernamento della S.P. 30 e suo collegamento con la previsione di un secondo svincolo autostradale di Eboli”. Infine, i consiglieri di maggioranza hanno demandato alla commissione consiliare lavori pubblici, insieme al sindaco e all’assessore competente, con il supporto della struttura tecnica comunale, di “interloquire con ogni eventuale tavolo tecnico fosse istituito in merito al progetto di fattibilità tecnica economica.