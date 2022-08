Bretella veloce Eboli-Agropoli, Conte: “Sì, ma solo lungo la provinciale già esistente”

“Non siamo contrari alle infrastrutture che migliorano la mobilità sul nostro territorio. Pensavo che questo fosse chiaro” ha spiegato il sindaco di Eboli Mario Conte in risposta alle polemiche avanzate dal capogruppo di Punto su Eboli a proposito della bretella stradale a scorrimento veloce che dovrebbe collegare Eboli ad Agropoli.

Il commento

Il primo cittadino entra nel merito della questione e spiega: “Attualmente, però, il tracciato proposto che dovrebbe partire proprio da Eboli metterebbe a rischio centinaia di aziende agricole che sono una ricchezza per il territorio. Ciò che contestiamo, e con noi è d’accordo anche l’onorevole Federico Conte, è il tracciato. La bretella deve innestarsi senza essere troppo invasiva e raccordarsi con lo svincolo autostradale. In tal modo sarà utile a tutti, sia agli ebolitani che ai paesi interni e del Cilento che intende collegare. Tant’è che l’abbiamo inserita nel Dup, ma con una previsione di percorso diversa che prevede il miglioramento e l’ampliamento della strada provinciale già esistente attualmente in condizioni pietose. Abbiamo chiarito la nostra posizione anche con il Sindaco Alfieri. Non credo che su questo il consigliere Di Benedetto possa aver da ridire” conclude Conte.