Dramma in A4, trovato morto camionista di Buccino

È stato trovato già privo di vita nel suo camion parcheggiato all’interno dell’area di servizio di Brembo Nord, lungo l’autostrada A4 tra Bergamo e Brescia, un camionista di 48 anni, originario di Buccino.

Il dramma

L’uomo, sposato e padre di famiglia, dipendente di una società di autotrasporti di Buccino, era in transito a Brescia per lavoro. A fare la scoperta un altro autotrasportatore che, giunto nel parcheggio dell’area di servizio avrebbe notato il camionista accasciato sul volante. Alla vista del collega che non avrebbe risposto ad alcun sollecito, l’autotrasportatore ha allertato i soccorritori e la Polizia Stradale. All’arrivo dei medici però, il 48enne era già privo di vita e i sanitari non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso che, secondo una prima ipotesi, potrebbe essere stato causato da un malore improvviso.