Buccino, quasi completati i lavori di messa in sicurezza della SR 407

La Provincia di Salerno sta proseguendo i lavori di messa in sicurezza sulla SR 407 ricadenti nel comune di Buccino, dell’importo netto di 197.222,66 euro.

Il cantiere

Si sta intervenendo su una frana presente da diversi anni che aveva costretto al restringimento della carreggiata. Per sostenere il versante di monte si sta realizzando una gabbionata in pietrame per una lunghezza di oltre 100 metri, mancano gli ultimi 35 metri; l'altezza della gabbionata è variabile fino ad un'altezza massima di 4 metri dal piano stradale. Inoltre sarà ripristinato anche il canale tra la strada e la gabbionata per allontanamento acque verso il recapito finale.

Il commento

"L’intervento - spiega il presidente Michele Strianese - è coordinato dal settore Viabilità e Trasporti diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. Ogni cantiere aperto ci permette di migliorare la sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”