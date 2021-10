Dramma a Buccino, 66enne muore schiacciato dal tronco di un albero

Dramma, oggi, in località Montagnola a Buccino, dove un 66enne, mentre stava tagliando con la motosega il tronco di un albero, è rimasto schiacciato dallo stesso. E’ avvenuto in pochi secondi , purtroppo per l’uomo, non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno rimosso il grosso tronco, e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che confermare il decesso. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. La notizia si è diffusa in poco tempo non solo a Buccino ma anche a San Gregorio Magno dove il 66enne risiedeva.