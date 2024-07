Buccino piange il giovane Francesco: il cordoglio delle istituzioni e il ricordo della scuola

La comunità di Buccino piange Francesco Morriello, il ragazzino di 16enne che, nella serata di domenica, è deceduto a causa di un incidente stradale. Il giovane era in sella al suo motorino quando è improvvisamente caduto sulla carreggiata lungo la Strada Statale 19 che attraversa il comune di Auletta. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, a causa delle gravi ferite riportate, lo hanno condotto d’urgenza prima all’ospedale di Polla e poi al “Cardarelli” di Napoli dove, nonostante il tentativo dei medici di salvargli la vita, è deceduto.

Il dolore delle comunità

La comunità di Buccino si sta stringendo in queste ore alla famiglia di Francesco. Addolorato il sindaco di Buccino Pasquale Freda che sui social scrive: “Una giovane vita ci lascia. Senza parole, solo affetto, amore e vicinanza per familiari e amici. Il dolore è inaccettabile. Addio Francesco”. “Non ho parole...solo un profondo dolore...un'altra giovane anima è volata prematuramente in cielo, resterà sempre nei nostri cuori....Riposa in pace” il messaggio, invece, del primo cittadino di Auletta Antonio Caggiano. Fa eco loro anche la sindaca di Salvitelle Maria Antonietta Scelza: “Una tragedia immensa. Solo silenzio e vicinanza ai familiari e ai cari, per la scomparsa del giovane Francesco”.

Il cordoglio dell’Itis Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina: “Una triste notizia oggi ha colto impreparati tutti noi del M.T Cicerone: un brutto incidente stradale ci ha portato via il nostro Francesco Morriello, l’amico allegro, vivace , che contagiava la classe con le sue risate, con la sua voglia di vivere e conquistare il mondo. Non ci sono parole per esprimere l’immenso dolore di tutto il corpo docente, del personale ATA, della Dirigente scolastica Dottoressa Antonella Vairo, della responsabile di plesso prof. ssa Michelina Gasaro, degli alunni e dei professori della 2 B del plesso ITIS e di tutto il corpo studentesco.Ci stringiamo con un abbraccio al dolore della famiglia e dell’ intera comunità di Buccino.Sei l’angelo più bello che da stasera ci guiderà dal cielo. Per sempre nei nostri Francè!”