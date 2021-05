Allarme inquinamento, sequestrata officina di carpenteria metallica a Buccino

I carabinieri di Buccino si sono recati, in località “Cornito”, presso un opificio di carpenteria metallica per svolgere dei controlli. Gli accertamenti hanno riguardato, in particolare, gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera e di tutela quindi della matrice aria; l’impianto produttivo ispezionato, infatti, è adibito alla lavorazione e saldatura di oggetti e superfici metalliche e posa in opera di carpenteria metallica. Tutti i macchinari elettrici di lavorazione presenti nell’opificio sono dotati di tubi di convogliamento delle emissioni i quali vengono indirizzati in un’unica condotta con sbocco all’esterno.

Il blitz

Richiesta l’esibizione della documentazione amministrativa di corredo per verificare la corrispondenza del ciclo produttivo rispetto a quanto autorizzato, i militari dell’Arma hanno scoperto che le lavorazioni eseguite nell’impianto di lavorazione di saldatura di oggetti e superfici metalliche erano eseguite in assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera in violazione alle prescrizioni previste dal Testo Unico Ambientale. All’esito delle indagini, quindi, hanno provveduto a porre sotto sequestro l’impianto per evitare ulteriori emissioni in atmosfera non autorizzate ed hanno deferito i responsabili alla Autorità Giudiziaria.