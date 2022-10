Buccino, al via i lavori di manutenzione sulla Sr 407

Al via i lavori di miglioramento della sicurezza stradale sulla Sr 407 nel Comune di Buccino. L'intervento costerà 33mila euro e partirà nelle prossime ore.

L'intervento

“I lavori - dichiara il Presidente Michele Strianese - vengono consegnati in queste ore e si tratta del consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale e rifacimento di parte della segnaletica orizzontale. Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”