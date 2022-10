Avvallamenti stradali e disagi in Costiera: i pazienti sulle ambulanze inveiscono contro i sanitari, lo sfogo di un volontario

"Sono Andrea Villaricca, vice presidente e delegato per la costiera dell'associazione croce di Sant'Andrea di Amalfi, nonché autista, finché Dio e il sistema vorrà della postazione 118 saut di Amalfi. Ricordate giorni fa abbiamo salvato un neonato? Tutti giorni ci impegniamo per sottrarre alla morte tutti, lo stesso impegno riserviamo per bambini e per gli anziani, i primi potrebbero essere nostri figli e/o nipoti gli altri nostri genitori. Siamo quelli che corrono, che a casa abbiamo famiglia, ma, nonostante ciò, corriamo oltre il limite, mettendo in repentaglio il futuro delle nostre famiglie e la nostra stessa vita. Noi siamo quelli che sopperiscono agli ausiliari del traffico per farci strada, quelli che, anche se non sempre previsto, trasportano pazienti obesi per centinaia, se non migliaia di scalini e nel frattempo vi somministrano le cure necessarie e salvavita.

Allo stesso modo siamo quelli che aggredite, volete picchiare e minacciate di morte perché sofferenti a causa del manto stradale disconnesso che provoca sobbalzi e sollecitazioni all'ambulanza in corsa per condurvi in ospedale.