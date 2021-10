Bull Terrier azzanna cagnolino ad Angri, la proprietaria: "E' stato un incidente, l'altro cagnolino è vivo e sta ricevendo le cure a spese mie"

A tutti quelli che, hanno detto mille cattiverie e mille parole a sproposito volevo dire che l'accaduto di ieri è stato solo un incidente, uno come tanti, tipo quando attraversi la strada e qualcuno ti mette sotto, non puoi sapere che esci e ti succeda qualcosa. Ieri uscendo di casa, inavvertitamente abbiamo lasciato il cancelletto aperto e il mio cane è uscito incuriosito dalla cosa. Non essendo abituato a uscire da solo per strada, si è spaventato...

Questa è stata la dinamica, nessuna cattiva gestione, perché e voglio sottolineare io ho a che fare con i Bull Terrier da più di 10 anni e so come sono e sopratutto so come gestirli, ma purtroppo gli incidenti si chiamano così proprio perché non li puoi prevedere.

Non era abbandonato, non è tenuto male, non è mal gestito ve lo posso garantire e chi mi conosce sa... Ringrazio chi è intervenuto con buoni propositi, ringrazio un po' meno chi ha riempito di botte, calci e legnate il mio Bluster .... Grazie a chi ha speso una buona parola anche per noi. E l'importante è che niente di grave sia successo.