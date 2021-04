Bullismo in una scuola elementare di Salerno: a processo 4 maestre e il papà di un alunno

Dovranno difendersi in un processo le quattro maestre e il papà di un alunno finiti sotto indagine in una vicenda riguardante episodi di bullismo all’interno di una scuola elementare di Torrione. Ieri, infatti, il gup del tribunale ha accolto la tesi della Procura rinviando a giudizio i cinque imputati, mentre ha assolto l’ex preside. Il dibattimento inizierà il prossimo 7 luglio.

Le accuse

I fatti risalgono all'anno scolastico 2017-2018. La storia vede coinvolti tre minorenni, di una quinta classe del plesso del quartiere Torrione, che sarebbero finiti nel mirino di due compagni. Secondo l’accusa le maestre, pur essendo state informate degli atti di bullismo, non avrebbero adottato provvedimenti. Alcune di loro avrebbero minimizzato gli episodi, una volta sentite in Procura. Negli atti si parla di aggressioni in classe, ma anche di pizzichi, ginocchiate, spintoni e calci, oltre a minacce. I due bulletti rubavano la merenda ai loro compagni, gli rompevano gli astucci per la scuola, li distraevano dalle lezioni, etc. L'accusa per il padre di uno dei bulli è invece di lesioni aggravate, perchè non avrebbe impedito al figlio di compiere atti di violenza ai danni dei compagni di classe.