Scopre i ladri in casa, bambino strattonato a Buonabitacolo: si indaga

Ladri violenti in azione a Buonabitacolo. L’episodio si è verificato intorno alle 17 di ieri dove due malviventi, con il volto coperto da passamontagna e mascherina, hanno fatto irruzione in un’abitazione situata in pieno centro dove, in quel momento, era presente solo un bambino di 11 anni. Molto probabilmente pensavano che la casa fosse vuota.

La fuga

E così lo hanno strattonato facendolo cadere a terra e poi sono scappati facendo perdere le loro tracce. Il piccolo ha avvisato subito i familiari che, a loro volta, hanno allertato i carabinieri, i quali hanno effettuato i rilievi di rito ed avviato le indagini per provare a risalire all’identità dei banditi.