Passeggia con i cani e viene colto da malore: morto un anziano

Tragedia, ieri sera, a Buonabitacolo, dove un anziano di 81 anni è morto dopo essere stato colto da malore. L’uomo stava passeggiando sotto la pioggia insieme ai suoi cani, in via Santa Maria La Chiaia, quando, improvvisamente, si è sentito male. A dare l’allarme sono stati i passanti che hanno allertato i sanitari del 118, ma purtroppo per l’81enne non c’è stato nulla da fare. La salma è stata restituita dai familiari.