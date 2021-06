Buoni Spesa a Salerno: riaperti i termini delle domande, ecco come candidarsi

Riaperti i termini per accedere ai buoni spesa del Comune di Salerno, per l'emergenza Covid-19. A candidarsi, i cittadini non presenti nelle graduatorie (alias ammessi ed esclusi) dell’ultimo bando. Dalle 12 di domani, 11 giugno, e fino alle ore 12 del 18 giugno, sarà attiva la piattaforma>>>Clicca qui

L’invio delle istanze potrà essere compilato dagli utenti anche presso i Segretariati Sociali di zona, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e giovedì e martedì dalle ore 16 alle 17:30. Risultano ancora da distribuire 53.595 buoni spesa pari a 10.719 carnet Buoni Spesa dal valore complessivo di 535.950 euro.