Bus della Sita sovraffollati ad Amalfi, i sindacati interpellano il Prefetto

Le segreterie provinciali Filt Cgil e UilT RSA esprimono forti preoccupazioni, a seguito delle segnalazioni giunte dal capolinea di Amalfi, rispetto ad un eccessivo sovraffollamento di viaggiatori sia sui bus sia nell’area di sosta. "Ci viene anche segnalato, che le principali norme di sicurezza previste dall’Ordinanza Sindacale del Comune di Amalfi, dai DPCM e dall’Ordinanze n° 65 a firma del Presidente della Giunta Regionale della Campania concernente il distanziamento e l’utilizzo delle mascherine come metodo di prevenzione e di contenimento al diffondersi del virus covid-19, sono totalmente azzerate. - scrivono i sindacalisti - Nelle more chiediamo a sua Eccellenza il Prefetto di Salerno la composizione di un tavolo tecnico con le forze dell'ordine, la società, i sindaci della Costiera Amalfitana e la Regione Campania, per tentare di trovare una soluzione utile alla risoluzione definitiva del problema".

"È assolutamente inimmaginabile continuare a svolgere un servizio di trasporto pubblico locale in queste condizioni, sia per il personale che per i viaggiatori", hanno concluso.