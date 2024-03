Bus e traghetti sospesi a Pasqua, Ilardi (Federalberghi): "Nessun rispetto per il settore turistico"

Come anticipato da Salernotoday, a causa delle avverse condizioni meteo, oggi le linee marittime verso la Costiera Amalfitana e le isole sono sospese. Lo stesso vale per le corse di Busitalia che ha sospeso i servizi di collegamento per oggi mentre domani, a Pasquetta, erogherà il servizio festino che, in ogni caso, offre meno opportunità di viaggiare ai pendolari.

Le critiche

Su questa situazione, che sta creando non pochi disagi alla cittadinanza e ai turisti di passaggio, interviene il presidente di Federalberghi Salerno Antonio Ilardi: “Le linee marittime verso la Costiera Amalfitana e le isole sono oggi sospese per avverse condizioni meteo. Le corse delle linee pubbliche su gomma sono parimenti sospese o, per una compagnia, ridotte a poche unità, a fronte di migliaia di passeggeri. I pochi taxi sono presi d’assalto e le attese sono lunghissime. E’ intollerabile che sistematicamente si ripeta questa condizione nei giorni di festa e di criticità meteo marina". Di qui le sue proposte: "Chiediamo, con forza, che il trasporto pubblico funzioni di domenica e nelle festività con la stessa frequenza dei giorni feriali. Chiediamo che parte dell’imposta di soggiorno sia destinata a sostenere il trasporto pubblico a beneficio dei visitatori e dei cittadini, invece di essere dispersa in inutili manifestazioni estemporanee. Chiediamo ovunque più licenze taxi. Chiediamo, insomma, rispetto per il settore turistico che rappresenta l’ultima chance di sviluppo e di lavoro del Mezzogiorno intero” conclude Ilardi.