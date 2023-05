Lavori a Nocera, chiusura al transito del tratto via Materdomini-via Indipendenza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Busitalia avvisa che a seguito Ordinanza n. 56/2023 del Comando di Polizia Locale del Comune di Nocera Superiore, è stata disposta la chiusura al transito veicolare del tratto di strada via Materdomini-via Indipendenza, per esecuzione interventi sulla rete idrica-fognaria.

Pertanto, da lunedì 22 maggio e fino a giovedì 1° giugno p.v., dalle ore 09.30 alle ore 17.00, comunque fino ad ultimazione dei lavori e al ripristino della regolare viabilità, verrà temporaneamente resa operativa la seguente variazione di istradamento a carico delle Linee 9 Salerno-Siano, 81 Nocera I.-Università, 84 Cava-Università:

- in dir. Siano/Fisciano, in andata e ritorno, si serviranno del percorso alternativo: via Spagnuolo, via Monte del Vesuvio, via Garibaldi, via Materdomini …percorso regolare.