Festività natalizie e trasporti pubblici: salernitani a piedi a Natale e Capodanno, comuni limitrofi isolati nelle vigilie

Disagi in vista per chi si sposta con i mezzi pubblici, nel nostro territorio. Per le festività natalizie, infatti, Busitalia ha avvisato gli utenti sulla riduzione dei servizi aziendali, suscitando perplessità in diversi salernitani. Oltre allo stop delle corse scolastiche dal 23 dicembre al 6 gennaio, infatti, è stato annunciato che nei giorni di Natale (domenica 25 dicembre 2022) e Capodanno (domenica 1° gennaio 2023) tutti i servizi sono sospesi, mentre nei giornidi S.Stefano (lunedì 26 dicembre 2022) e della Epifania di Nostro Signore (venerdì 6 gennaio 2023) viene espletato il servizio festivo.

Le preoccupazioni

A preoccupare i pendolari, anche l'isolamento dei comuni limitrofi durante le vigilie di Natale e Capodanno: il 24 e il 31 dicembre sarà erogato unicamente il servizio urbano di Salerno (Linee n. 2-5-6-11-13-14-15-20-21-25-28-39), nella fascia oraria antimeridiana, fino alle ore 14 circa e il servizio urbano di Vietri sul Mare (Linee n. 68-69), sempre fino alle ore 14. "Chi abita nella Valle dell'Irno come me e non ha un'auto non potrà raggiungere Salerno - osserva una lettrice - Sospendere i collegamenti in una città che si vanta di essere europea, può mai essere accettabile?", si chiede l'utente, rappresentando il pensiero di numerosi cittadini.