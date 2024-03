"Fermati e fammi salire, muoviti": minacciato autista di Busitalia a Salerno

Un nuovo episodio di violenza si è verificato, venerdì pomeriggio, ai danni di un autista di Busitalia. Un uomo, infatti, voleva salire a tutti i costi a bordo della linea 10 – che da Salerno arriva a Mercato San Severino - nonostante non fosse prevista la fermata. Ma non si è arreso.

Il caso

E successivamente ha raggiunto la fermata di via Farao dove ha iniziato a scagliarsi verbalmente contro il conducente intimandogli di aprire le porte. In questo caso, per evitare che la situazione degenerasse, le porte sono rimaste chiuse. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine che hanno identificato e denunciato l’uomo all’Autorità Giudiziaria. Appena gli animi si sono calmati, la corsa del bus è potuta proseguire verso il comune della Valle dell’Irne.