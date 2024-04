25 Aprile e 1° maggio, Busitalia potenzia le corse a Salerno: ecco le linee

In occasione delle festività del 25 aprile, in commemorazione della Festa della Liberazione, e del 1° maggio, per celebrare la Festa dei Lavoratori, Busitalia Campania (Società del Polo Passeggeri del Gruppo FS), su richiesta dell’Amministrazione comunale, potenzierà il servizio di trasporto pubblico locale nel comune di Salerno.

Le linee

Oltre al normale servizio di trasporto già in vigore durante le festività, è prevista l'attivazione, complessivamente, di 24 corse aggiuntive sulle Linee n. 5 (circolare Zona Industriale-Ligea-Zona Industriale) e n. 19 (Salerno Vinciprova-Croce). Queste corse supplementari mirano a migliorare l'accessibilità al servizio di trasporto pubblico dei viaggiatori durante i giorni festivi, consentendo loro di spostarsi agevolmente all'interno della città.

L'annuncio

"Il potenziamento del servizio di trasporto pubblico - fa sapere Busitalia - integra il programma di esercizio dei servizi aggiuntivi finanziati con risorse proprie dal Comune di Salerno e rappresenta una significativa opportunità per Busitalia Campania che costantemente mira a soddisfare le esigenze di mobilità della comunità salernitana, garantendo un'esperienza di viaggio più accessibile, efficiente, confortevole e sostenibile per cittadini e turisti anche durante i giorni festivi.