Trasporto pubblico, Busitalia avvisa l'utenza: "Da ora a bordo solo con mascherina FFP2"

E' necessario, da subito, indossare mascherine di tipo FFP2 per viaggiare a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale. Lo ha ricordato in una nota anche Busitalia.

Le informazioni

Inoltre, come è noto, l’accesso ai servizi di trasporto locale è consentito solo se in possesso di certificazione verde, salvo le esenzioni previste dal Decreto. Per info: fsbusitaliacampania.it