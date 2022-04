Pasqua senza bus, corse ridotte durante il resto delle festività a Salerno

Corse dei pullman ridotte, dal 14 al 19 aprile, in coincidenza con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, per la festività della Santa Pasqua. Busitalia, infatti, espleterà il servizio di tipo “non scolastico”. Inoltre, nel giorno di “Pasqua” domenica 17 aprile, i bus non saranno attivi, mentre a Pasquetta, il 18 aprile, verrà erogato solo il servizio “festivo”.

Le biglietterie

Circa la modalità di operatività delle biglietterie, quella interna alla stazione è chiusa sia a Pasqua, 17 aprile, sia nel giorno della Liberazione, alias il 25 aprile. Mentre la biglietteria del Terminal Bus di via Vinciprova a Salerno, il 18 e il 25 aprile, garantisce l'apertura solo in orario antimeridiano (7.30-13.30), mentre tutti gli altri giorni feriali a cavallo delle festività avrà apertura regolare (dal lunedì al sabato 6.45-18.45).