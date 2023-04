Trasporti ridotti a Salerno nei giorni festivi, il sindaco: "Incontrerò Busitalia". Poi parla del record di turisti

Dopo i disagi verificatisi in città, in occasione di Pasqua e Pasquetta, rispetto al trasporto urbano, in particolare per i residenti della zona orientale, l’amministrazione comunale tramite il sindaco Vincenzo Napoli rassicura la cittadinanza. “Inviterò per un colloquio Busitalia per verificare quali sono le possibilità, in costanza di eventi particolari, per rafforzare il trasporto urbano. La zona orientale si è andata configurando negli anni come polo alternativo e complementare al centro cittadino. Naturalmente, si sbarca al porto di Salerno e diventa complicato immaginare un servizio di trasporto ulteriore per la zona orientale. Noi, però, stiamo facendo il ripascimento dell’arenile che ora arriverà fino alla foce del fiume Irno. Quindi ci sarà una spinta anche dal punto di vista paesaggistico e della balneazione che favorirà segnatamente quella zona”.

Il turismo

Sollecitato dai giornalisti, a margine di una conferenza stampa, il primo cittadino si è soffermato sul record di presenze di turisti in città: “Sono entusiasta. Salerno sta recuperando un ruolo centrale in Campania e in Italia sotto il profilo turistico. C’è un’impennata di richieste di approdi da parte delle navi da crociera in città. Abbiamo registrato sold out nelle giornate clou. Credo che questo sia un buon indicatore per l’economia cittadina. Con le compagnie di crociera, inoltre, abbiamo concordato la possibilità concreta, già in atto, di consentire ai turisti di imbarcarsi da Salerno. Tanti turisti possono trascorrere due/tre giorni in città e poi imbarcarsi sulle navi”. Poi sul futuro, il sindaco Napoli ha snocciolato qualche dato: “Ogni viaggiatore di crociera lascia, secondo una statistica, 85 euro nella città che lo accoglie. Noi immaginiamo circa 150mila presenze, grazie alle crociere, partiamo quindi di circa 12-13 milioni di euro virtuali che sono stati conteggiati”.

Ha collaborato Alessandro Mazzaro