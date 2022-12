Piana del Sele, controlli sulla caccia: accertate numerose violazioni

Controlli sulla caccia nell'area della Piana del Sele da parte del Nucleo Provinciale Guardie Zoofile Ambientali Accademia Kronos di Salerno e del personale dell'Enpa. L'attività, nello specifico, si è concentrata sulla prevenzione e la repressione degli illeciti in materia di caccia.

L'operazione

Oltre alla Piana del Sele, i volontari si sono spinti nel territorio del Parco Regionale dei Monti Picentini e nella Riserva Foce Sele Tanagro. Accertare numerose violazioni alla normativa vigente in materia di prelievo venatorio (mancata annotazione della giornata di caccia e della fauna abbattuta), esercizio della caccia nei pressi di aziende agricole e di oliveti specializzati ma anche violazioni in materia di anagrafe canina (mancata apposizione del microchip e trasporto dei cani da utilizzare in attività venatoria in spazi troppo angusti). Al termine dei controlli sono state elevate numerose contestazioni e prescrizioni a carico anche di detentori di cani padronali presso civili abitazioni.