Caccia e raccolta funghi, operazione nel salernitano: accertate numerose violazioni

Operazione sul fronte della prevenzione e della repressione degli illeciti in materia di caccia. Ad effettuarla gli agenti del Nucleo Provinciale Guardie Zoofile Ambientali Accademia Kronos di Salerno e del Nucleo Guardie Zoofile dell'Enpa. I controlli hanno interessato il territorio di Eboli, Campagna ed Acerno.

L'operazione

In località Monti di Eboli, gli agenti hanno accertato la presenza di numerosi cacciatori. I controlli effettuati hanno permesso di accertare diverse violazioni alla normativa nazionale e regionale in materia di prelievo venatorio ed in particolare alla estrema vicinanza ad alcune strutture, vie di comunicazione ed all'abbandono di centinaia di cartucce esplose nei terreni incolti ma anche nei fondi coltivati.

Raccolta funghi

Nella zona di Campagna ed Acerno, invece, sono state accertate violazioni in materia di raccolta dei funghi. "Grazie alla presenza di agenti zoofili e del personale Enpa - si legge nella nota di Kronos Salerno - particolare attenzione è stata rivolta al controllo del rispetto della normativa in materia di benessere animale e prevenzione del randagismo assicurandosi che gli animali fossero microchippati e trasportati in modo idoneo e sicuro".