Esercitazione militare a Persano, i Tornado attraversano il cielo a bassa quota a Salerno

Attimi di preoccupazione, nel tardo pomeriggio di ieri, a Salerno città, dove il rombo di diversi velivoli militari da combattimento, a bassa quota, ha colto di sorpresa numerosi cittadini.

L'esercitazione

Ad attraversare il cielo salernitano, sono stati dei Tornado, particolarmente rumorosi, utilizzati nell'ambito di un'attività addestrativa in corso a Persano. L'esercitazione, tuttavia, ha destato tensione in diversi cittadini che hanno avvertito il boato per il passaggio del velivolo.