Trovato un cadavere a Brignano Inferiore: il 36enne non era residente nel quartiere, si indaga

Dramma a Brignano Inferiore. Ieri nel pomeriggio è stato trovato il corpo senza vita di un 36enne nella tromba delle scale di una abitazione privata. Ad allertare le forze dell'ordine, un passante.

Le indagini

Non si conoscono le cause della morte dell'uomo che non risulta essere, ad ogni modo, originario di Brignano. Sarà l'autopsia, dunque, a fornire dettagli sul giallo. Non è esclusa alcuna ipotesi.