Battipaglia, rinvenuto un altro cadavere in un'abitazione di campagna

Nuovo macabro ritrovamento a Battipaglia, nella notte tra giovedì e venerdì. Dopo il rinvenimento del cadavere di Dario Capozzoli, nel fondo privato di via Gonzaga, un’altra salma è stata sequestrata dalla Procura. Si tratta di un 33enne trovato senza vita in un’abitazione sita in un'area rurale.

L'intervento

I carabinieri, allertati dai familiari della vittima che risiedono fuori provincia, si sono recati nella casa indicata, trovando il corpo del giovane. Accertamenti in corso: sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso del 33enne.