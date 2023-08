Dramma a Pontecagnano, trovato cadavere nel cantiere dell'ex Cinema Nuovo

Dramma, questa mattina, a Pontecagnano Faiano, dov’è stato rinvenuto un cadavere all’interno del cantiere edile dell’ex Cinema Nuovo in via Po’.

Le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno identificato la salma: si tratta di un uomo di Olevano sul Tusciano, 58 anni, di fatto senza fissa dimora e disoccupato. All’uomo era stato offerto un container abitativo nel cantiere (non attivo) come posto in cui dormire. Il medico legale ha stabilito che la morte è sopraggiunta per un arresto cardiocircolatorio e che non risultano segni di violenza sul corpo. La salma, ora, è stata affidata ai familiari.