Dramma a Castel San Giorgio: 44enne trovato morto, in stato di decomposizione

Dramma a Castel San Giorgio: in un fondo agricolo in via Tufara, è stato trovato un cadavere. Si tratta di O.K. un 44enne ucraino, il cui corpo era già in stato di decomposizione. Purtroppo l'uomo soffriva di patologie epatiche: solo e senza famiglia, non aveva un lavoro e molto spesso era stato avvistato vagare in strada ubriaco.

Il dramma

Il proprietario del casolare abbandonato oggi ha fatto la macabra scoperta. Sul posto carabinieri e polizia locale. Accertamenti in corso.