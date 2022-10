Cadavere in spiaggia, sul lungomare di Salerno: la vittima è un 35enne salernitano

E' stato trovato il cadavere di un 35enne salernitano, questa mattina, sul lungomare Trieste, non lontano da piazza della Concordia.

Il recupero

Sul posto, la Guardia Costiera, il 118, i vigili del fuoco, il 118 e la polizia: le operazioni sono ancora in corso. Secondo alcuni cittadini presenti durante il recupero del corpo, la vittima indossava un costume da bagno. Si indaga, dunque, per ricostruire le cause del decesso.