Dramma a Torrione: trovato anziano senza vita sulla spiaggia

Choc a Torrione, all'altezza del bar Marconi. Poco prima delle 15, è stata segnalata la presenza di un anziano senza vita sulla spiaggia.

L'intervento

Sul posto, dunque, i sanitari della Croce Bianca che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima, nonchè i Carabinieri di Salerno e la Guardia Costiera per i rilievi del caso. Indagini a tutto campo, per far luce sul drammatico ritrovamento.